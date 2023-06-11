東方日報A1：刀光槍鳴爆不停　危城人人喊驚

罪案之都永無寧日，市民逛街行商場懼怕刀光劍影，駕車出行更要提防亡命之徒亂衝亂撞，槍聲轟鳴而人人自危！昨日上午有市民報案，指發現有套上假車牌的「影子車」沿九龍塘窩打老道行駛。多輛警車包抄追截，對方察覺行藏敗露，踩油飆逃至何文田公主道遭車龍阻擋。在追兵包圍下，司機竟負隅頑抗，先褪車再撞警車企圖突圍。兩名警員在危急下先後鳴槍，私家車失控撞欄，司機終就逮。經初步調查後，涉案車輛疑為毒品快餐車，90後司機涉嫌「販毒」等5宗罪被捕。

昨日上午11時許，有市民駕車沿窩打老道近獅子山隧道往尖沙咀方向行駛，期間目睹一輛私家車掛上朋友座駕的車牌，惟司機卻是陌生男子，由於懷疑有人駕駛「影子車」圖謀不軌，遂慌忙報案求助。多輛警車接報包抄追截，惟可疑車輛的司機未予理會，相反踩油逃走，雙方追逐至公主道近何文田愛民邨對開，可疑車輛因塞車被迫收慢，終被追至的警車搶位閘停。

不過有人未肯就範，突然「入後波」褪車，先撞向尾隨另一輛白色私家車，繼而扭軚衝前撞開警車企圖突圍。當時有3名警員正行近可疑車輛，在千鈞一髮之際，其中兩人先後向目標車輛各轟一槍，可疑車輛隨即失控撞欄，司機最後被制服，事件中幸無人傷。

據車Cam片段顯示，事發時一輛警車從中線切入，把被困車龍、停在快線的可疑車輛閘停，其中兩名人員落車調查時，另一交警從後趕至支援。期間，可疑車輛突然褪後，連撞後方車輛及前方堵路的警車，站在鏡頭左方的人員見狀，保持戒備緩緩走近，並向可疑車輛方向舉起手指，相信正在喝令司機。

從另一段鳥瞰角度的「天眼」片段顯示，可疑車輛撞向警車時，有人員險被撞及，站在快線壆邊的同袍，瞬間朝該車右邊車身轟了一槍，而交警緊接拔槍衝向可疑車輛，再從其左後方轟第二槍；險被撞及的人員則緊隨而至，擎槍指向副駕駛座。由於司機不肯落車，人員警告無效後，曾以懷疑伸縮棍擊打司機位車窗，惟有人妄想逃脫，試圖褪車不果後，未幾自行打開車門，被人員按壓在車頭制服。

事件中，涉案私家車左後側車窗爆裂，泵把甩脫，司機位車門留有懷疑彈孔，捱撞警車及另外至少兩部車輛遭波及損毀。大批人員其後身穿避彈衣在場戒備，並在附近尋找彈頭。受事件影響，涉事路段一度全線封閉，交通嚴重擠塞。

人員經仔細搜查後，在涉案車輛及附近地面，檢獲約42克、共80包懷疑可卡因，市值約6萬元，同時懷疑該車於今年3月在元朗區被報失，經初步調查後，以涉嫌「販毒」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「危險駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「行使虛假文書」，拘捕一名姓李（25歲）司機。被捕人士有黑社會背景及案底，懷疑事發時正販毒「派貨」，不排除背後有集團操控。

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