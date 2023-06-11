市建局推山東街「微型公園系統」　爭取4年內活化6個公園

油麻地及旺角舊樓林立，市建局自2021年完成「油麻地及旺角地區研究」(「油旺研究」)後，制訂市區更新大綱發展概念藍圖(更新藍圖)，從4個工作層面逐步落實和執行相關建議，當中提出協助政府部門，落實部分重整和翻新地區公共設施的工作，其中將與康文署合作以山東街「微型公園系統」作為試點，爭取在4年內分階段完成6個公園的活化，為市民提供一組暢達、多元和促進跨代共融的休憩空間。

市建局行政總監韋志成在今日(11日)在網誌中表示，4項工作之中，重整和翻新地區公共設施方面，改善區內休憩和綠化空間屬其中一項重要目標。市建局應用「融合策略」，處理樓宇老化失修問題，亦會就休憩空間零散分布、設計過時、以至如何改善衞生環境等問題，從規劃層面提供解決方案，促成新舊城市景觀能夠一體化更新，改善整體已建設環境。

早前在旺角山東街一帶已展開兩個重建項目，團隊將項目附近6個零散及小型的休憩空間，以創新的「微型公園系統」概念，藉着運用一致和鮮明的設計手法，一併將這6個公園活化，重新分配和協調6個公園的功能及提升設施，團隊建議按照現有公園的位置、面積、設施、市民使用習慣、周邊發展和社區意見，重整該6個公園的空間布局和功能，分為玩樂 、休憩及社交三大主要功能。

「微型公園系統」是透過翻新和活化旺角區內的小型休憩空間，構建成為一個休憩空間系統，藉着採用統一的設計主題、顏色及其他創新元素等手法，並重整公園的空間布局，活化公園的設施，以及提升這些「微型」公園的功能，讓公園與公園之間可以互相補足和協調，提升靈活性，發揮最大的效益，照顧不同年齡層市民的需要。

市建局挑選該兩個項目周邊6個小型休憩空間作為試點，透過社區參與設計方式，與康文署合作推行山東街「微型公園系統」先導計劃。韋志成期望通過上述解說，社會對市建局如何以整全的市區更新策略，落實「油旺研究」建議的市區更新工作，有更全面的理解，避免以狹隘的目光，將更新藍圖的建議視作單純進行拆樓重建的計劃。