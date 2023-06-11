政Whats噏：睇病File飛枱面自己攞　江玉歡批私院服務態度差

公立醫院因為醫護人手短缺，但需求大，急症室要等幾個鐘，專科可能要排幾年，咁私家醫院又點呢？議員江玉歡(Doreen)尋晚(10日)去咗私院求診，呢次經歷令佢質疑究竟係人手定係服務問題？甚至公私院合作分流都好難推。

Doreen喺社交平台貼文話夜晚去咗私院睇門診，形容登記處嘅護士態度奇差，畀身份證登記護士，佢話放低，接都唔接，最後交畀Doreen睇病嘅File，飛喺枱面等Doreen自己攞，佢心諗咁怕同病人接觸就唔好做醫院工作，仲話私家醫院咁嘅服務態度，就係令人有啲失望。

老實講，任何人遇到咁嘅服務態度都會唔高興，Doreen希望呢種服務水平只係單一事件，又話醫護人手唔夠，私家醫院都全院滿座、流感針缺貨，質疑政府有冇留意到，依家不斷推動公私營合作、做好分流，但若私家自己都搞唔掂，私家醫院門診都要等一粒鐘，畀錢要等半個鐘，攞藥又等半個鐘，仲講乜嘢公私營合作分流？

跟住仲有後續，Doreen話11點鬆啲到私院，凌晨1點鐘終於攞藥走得。而喺等藥期間，佢話有兩名病人嘅親屬投訴等得太耐，其中一個陪懷孕太太睇醫生嘅外籍男士，等藥半粒鐘都有啲唔耐煩，期間撳咗幾次鐘要求攞藥物名稱，攞到就急速離開，臨走嘅時候講咗句「你們是香港最貴的醫院」。

私院診症收費高，Doreen話私院睇傷風感冒800幾港元，都要等兩粒鐘，現場見到幾個年幼兒童瞓喺梳化等候，佢話咁係香港最好嘅醫療服務咩？咁樣點發展香港嘅醫療產業呢？