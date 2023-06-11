何東夫人醫局化身生態研習中心　第4期活化計劃全部營運

舊建築經活化後賦予新使命，在發展局「活化歷史建築伙伴計劃」(「活化計劃」)第四期下，「何東夫人醫局」已被活化成「何東夫人醫局‧生態研習中心」。發展局局長甯漢豪今日(11日)發表網誌，稱早前見證這幢二級歷史建築的活化成果。今次邀請文物保育專員蔣志豪分享過去在推展保育方面的工作，以及未來的計劃，而嗇色園就負責推展「何東夫人醫局」活化項目。

政府在2008年推出「活化計劃」，通過夥拍非牟利機構，保存、活化、善用政府擁有的歷史建築，為不少建築注入新生命，讓市民參觀和欣賞建築的文物價值。蔣志豪指，計劃至今已推出6期，共22幢政府擁有的歷史建築被納入計劃。隨着「何東夫人醫局‧生態研習中心」的啟用，意味着第四期「活化計劃」的三個項目包括「大坑火龍文化館」及「薄鳧林牧場」已全部開始營運。計及今年第四季將啟用的聯和市場，屆時落成啟用的項目合共13項。

何東夫人醫局除獲政府資助活化工程所需費用之外，辦事處亦在工程設計階段，協助獲選機構與相關政府部門協商。為了符合現行的消防條例，協助聯繋水務署於何東夫人醫局附近街道加建消防龍頭。另外，就消防裝置及消防供水缸的要求，我們聯絡消防處提供建議予設計團隊考慮，最後，消防裝置設於新建的副樓，消防水缸則放在地底，以減少對歷史建築外觀的影響。醫局以前沒有正式的排污系統，辦事處和渠務署、建築署及食環署協調，把醫局產生的污水排到古洞街市的污水處理系統進行處理。

醫局於1933年落成，是政府在新界興建的首批鄉郊診所。醫局由何東爵士捐款興建，並以其元配夫人麥秀英命名。醫局2009年12月獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築。2015年6月，嗇色園獲選為何東夫人醫局進行活化工程，並將項目命名為「何東夫人醫局‧生態研習中心」。

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長指，位於古洞的何東夫人醫局，鄰近塱原一帶，綠樹林蔭，有豐富的生物多樣性。活化為「生態研習中心」後，醫局戶外空間保留了原有的果樹，亦設有生態池、中藥園圃及有機菜田，可以向大眾提供實地生物考察課程及體驗活動，如觀鳥、生態攝影、蝴蝶普查等，以推廣保育自然生態及可持續發展，中心於上月正式開幕。