屯門九巴維修中心首次開放日　逾千車迷參觀　同場設車長招聘

天氣炎熱，亦阻止不了大細巴士迷一齊湧到九巴維修中心參觀，近距離與多款巴士合照留念；位於屯門的九巴維修中心今日（11日）首次舉行開放日，東網記者現場直擊一眾巴士迷蜂擁而至情況，更與新出爐「包山王」車長了解擔任車長的心得。

開放日於今早十點開始，九巴為方便市民及一眾巴士迷到訪維修中心，於屯門市中心巴士總站設特別專線60R接載市民往返車廠；而現場所見早於九時半已有大量市民等候首架專線，及紛紛在車頭車上拍照，甚至進行線上直播分享興奮心情，惟部分車迷為拍下專線出車一刻，危險地衝出車路拍照，一度影響現場其他道路使用者，險象環生。

及至到達維修中心，一眾巴士迷落車即擁至排隊入內參觀，當中不少是一家大小齊來到訪。其中市民何小姐一家與三歲仔仔好友一家同來參觀，指仔仔酷愛巴士，不單經常要坐巴士，見到巴士迎面而來要拍照之外，家中更有兩大擺得滿滿巴士模型的飾櫃；何續指，與小朋友未曾錯過巴士廠開放日，包括上月九龍灣開放日，現場小朋友均高呼好開心。

而同場九巴亦設招聘日，讓有志加入車長或巴士維修的人士即場登記及面試。其中排頭位的鄧先生指，本有逾17年的駕駛經驗，今次應徵車長一職，原因卻是三歲的巴士迷囡囡，因她希望爸爸成為車長載她及其他乘客，因此今日到來一試。對於近年不時有乘客與車長衝突情況，鄧先生就指若面對此情況，第一時間會停車以確保車上乘客安全，並再通報公司，盡力以冷靜態度處理。

作為車長前輩、新任「包山王」的鍾玉川就指冷靜處理是正確態度，因車長須向所有乘客負責；他亦指現時不少乘客太忘形專注使用手提電話，經常忘按鐘落車，惟有盡量包容及免與乘客爭執，以減少影響大多數乘客為先，及須通知公司以得到支援。有意加入九巴的人士，包括對維修、機械方面有興趣的可於今日四時前到達以了解情況；同場九巴亦會展出不同型號的巴士，包括最新純電動雙層巴士及已退役巴士，免費讓入場市民參觀。九巴表示首一小時已有逾千名市民到場參觀。