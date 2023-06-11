5000橡皮鴨與天壇大佛合照　維港18米高巨鴨繼續單拖上陣

近期本港掀起一股黃鴨熱潮，除維港海面的18米高巨鴨外，近5000隻小型橡皮鴨日前現身大嶼山天壇大佛，在大佛前的長長石階排隊列陣與大佛合照，場面壯觀。橡皮鴨快閃天壇大佛活動由昂坪360義工隊發起，與慈善機構鄰舍輔導會共40多位義工共同完成，傳遞橡皮鴨友愛大同的正面訊息予社會各界，義工合力將橡皮鴨排列在全球最高的戶外青銅坐佛天壇大佛下的268級石階，與大佛合照。

橡皮鴨將登陸昂坪市集，準備參與6月13日至9月3日舉辦的《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動，屆時市民可購買橡皮鴨，首批1000隻的收益將全數捐予鄰舍輔導會，為基層家庭送上關愛。所有曾經展出的橡皮鴨清潔後，將轉送鄰舍輔導會的受惠人士或再用作義賣用途。

另一邊廂，事隔10年再度訪港的巨型黃色橡皮鴨，原本「打孖上」在金鐘添馬公園對開維港海面，讓市民打卡合照，惟其中一隻昨日受天氣炎熱影響氣壓，要放氣進行修補，今早繼續剩下一隻橡皮黃鴨展出。早上繼續有市民到場與黃鴨影相「打卡」，有帶同小孩前來觀賞的家長說，另一隻黃鴨要放氣，擔心剩餘的一隻也會出現同樣問題，因此趕快帶同小孩到海旁觀賞；亦有遊客及市民指看不到成雙成對的黃鴨感可惜，認為形單隻影的巨鴨分外孤單。