日本福島核污水排海　謝展寰稱或禁水產入口　範圍未定

日本福島核電廠核廢水今年即將排放到大海，環境及生態局局長謝展寰表示，由於排放達30年，本港實施的措施要最大程度保障港人健康，所以一旦排放，會如2011年核事故發生初期，禁止高風險縣的食品入口。今次除擴展至水產，涵蓋的地方亦可能增加，即不止5個縣。而次風險地方的水產抽驗的的輻射種類亦不只有現時的「伽馬」，屆時最長可能要兩周才有抽驗結果。

謝展寰在一個電視節目表示，現時做的抽驗主要都是比較簡單、即時的，日後打算做比較深入的檢測，就連Alpha、Beta都會檢測，初期一段時候會扣留檢測，又指若是如魚生般不能存放較久的食物，屆時未必適合入口。至於禁令是否維持30年，還是會逐步放寬，他稱要視乎抽驗結果等數據。對於近日核電廠附近海灣一條魚被驗出輻射物「銫」含量超標180倍，有議員認為禁令應即時實施，謝稱福島水產自2011年以來已無進口本港。

此外，近年本港電費急升，當中由市民完全負擔實報實銷的燃料費幾乎有升無跌。就兩電下月展開中期檢討，謝展寰期望兩電同意若短時間內燃料費大幅上升，會分擔部分費用。至於停電事故懲罰機制方面，應要改以受影響用戶、歷時多久計算；而人為造成的停電，就算復電時間快，他認為不需要獎賞。