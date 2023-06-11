走失狗隻誤闖機場引關注　航空安全把關或存隱憂

昨日(10日)有市民向東網爆料，指有狗隻闖入機場停機坪範圍，事件擾攘超過兩小時。據了解，涉事狗狗並非跟主人「出遊」而誤闖禁地，而是一隻來自東涌的走失狗狗，但事件引起大眾關注航空安全問題，質疑機場部門或有關當局是否需要進一步加強把關。

機管局昨日在回應中提到，涉事狗隻在通過車輛檢查閘後，誤進機場停機坪範圍。據指車輛通道當時有車輛正接受檢查，而閘口升起時狗狗乘機進入。據香港附屬法例第483A章《機場管理局附例》第23條「須使動物受到管束」當中提到，除了執法部門的犬隻，或陪同視力有殘障的人的引路犬，或將乘搭飛機或由飛機卸下的動物之外，任何人不得未獲管理局許可而將任何動物帶進附例適用區。但甚少有相關法例或指引，針對外來動物誤闖的情況。

雖然只屬罕見例子，但2016年12月20日就有類似事件出現，當日有兩頭野豬4小時內先後闖入停機坪，職員擔心會衝出跑道危及飛機升降安全而報案求助，最終4名執法人員用盾牌將其中一隻野豬壓着活捉，另一隻跳入海游水逃去。機場工作人員則形容事件罕見，機管局則調查野豬如何潛入機場。惟事隔7年再有外來動物闖入機場，當局部門把關問題令人擔憂。