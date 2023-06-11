酒吧節最後一日　商戶稱生意超預期　商會：多得天公作美

於尖東舉行的首屆「香港酒吧文化節」今日(11日)踏入最後一天，有商戶說接近賣光貨存，亦有商戶指透過生意符合預期，亦接觸到不少客人。主辦單位初步估計活動3天以來約有3萬人次到訪，為商戶帶來約200萬港元生意額，較預期理想。

「開心香港」響應活動之一的首屆「香港酒吧文化節」，由上周五(9日)起，一連3天舉行，今天的氣氛熾熱氣氛持續，超過40個攤位盡最後努力拉客。售賣無酒精「啤酒」的香港食品專業協會表示，1,500罐啤酒接近賣光，認為酒吧節的銷售效果都比預期好，令他們得到強心針，希望利用今次顧客的反應改良產品及銷售。

另一啤酒商戶說，過往幾年受疫情影響，流失不少顧客，社會復常後的生意亦未全面回復，希望把握這次酒吧文化節再次宣傳，而3日來大約做到3萬港元生意，符合預期，但指參展能接觸到不少人更重要。

香港酒吧業協會主席錢雋永笑言，多得天公作美，好多市民這3天都出外活動，留意到很多三五成群的市民及遊客到來，品嘗美酒佳餚，估計3天以來約有3萬人次到訪，為商戶帶來約200萬港元生意額。