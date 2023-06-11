「漏氣」黃鴨重返船塢充氣　完成測試將再返維港展出

巨型黃色「橡皮鴨」(Rubber Duck)相隔10年重返維港，今年更預定「打孖」上演，惟昨日(10日)展出首日就出現事故，其中一隻黃鴨疑因天氣太熱自我「放氣」，令特意前來打卡的港人及旅客失望而回。不過，有網民今日(11日)在社交平台上傳相片，可見黃鴨已在青衣船塢重新充氣，但目前仍未落水，未知何時與另一黃鴨重聚。

有網民今午起在Facebook專頁「黃色巨鴨 Rubber Duck」發文，指展出黃鴨的「女朋友返咗青衣屋企，瞓醒覺喇，睇嚟幾精神喎」，其亦上傳相片顯示黃鴨重新充氣的相片。有網友亦留言笑指，「等緊父親節一齊見家長」、「女朋友表面無傷痕，但要檢查有無內傷」。不過，有其他網民稍晚經過同一地方，表示見到黃鴨又再次「放氣」，未知何時才能再次出發回維港。

主辦單位則在社交平台表示，經工作團隊連夜冒雨檢查，並特別因應近日特殊天氣，為橡皮鴨進行反覆測試，又指大型戶外充氣藝術裝置，需要面對不同天氣及突如其來的外在環境挑戰而作出相應的應變方案，但強調巨型橡皮鴨將再次在維港海面展出，另提醒根據天文台預測，未來數日天氣仍不穩定，團隊會盡最大努力守護橡皮鴨，感謝社會大眾的關注。