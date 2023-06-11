居民不滿重建大坑西邨安置方案　批平民屋宇反口要求　政府介入

大坑西新邨重建安置方案近日出爐，不過未有顧及居民「一屋換公屋」的訴求，被批評做法有如恐嚇迫遷。大坑西邨居民權益關注組今日(11日)召開記者會，重申「一屋換公屋」的訴求，並批評管理大坑西新邨的平民屋宇公司未有公布回遷詳情，並突然加入住戶資產審查條件，推翻早前毋須審查的承諾；而若居民接受安置方案，或會導致不少領取綜援、傷殘津貼和長者生活津貼的長者住戶因超出的資產限額，被停止發放津貼。關注組要求政府介入，以確保妥善安置大坑西邨居民的承諾。

平民屋宇早前公布大坑西新邨重建安置方案，為合資格住戶提供兩項搬遷安排，包括交回單位永久遷出，以及領取津貼自行安排臨時居所再回遷。不過，兩個方案均未有為居民提供實際住所，關注組批評方案未有回應居民民「一屋換公屋」的需求，又擔心正領取綜援等各項政府津貼的長者住戶，因獲得一次性搬遷津貼導致超出福利援助的資產限額，被剝奪領取政府津貼的權利。

關注組又表示，平民屋宇所派發的小冊子突然加入住戶資產審查條件，推翻平民屋宇公司於2019年提交立法會時指「毋須通過入息或資產審查」的承諾，質疑平民屋宇未有交代推翻承諾的原因，亦無說明回遷後的審查標準；更無具體說明回遷後編配單位面積標準等，直言居民猶如被「賣豬仔」。

關注組要求，平民屋宇需停止所有法律壓迫手段，避免加劇居民不安和恐慌情緒；而政府亦應嚴肅執行早前於城規會承諾出任把關人的職責，協助解決大坑西新邨重建安置安排的問題。