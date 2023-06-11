政Whats噏：余漢坤做導賞員　「蝦豬餅」食過未？

無論市民或者遊客假日都鍾意去離島玩，而離島區區議會主席余漢坤就化身導賞員。大家估下乜嘢係「蝦豬餅」？

香港復常，好多港人蜂擁外遊，其實香港本身都有唔少旅遊點，余漢坤專登拍片介紹大澳嘅美食。佢首先去咗大澳嘅街市街，入面有一檔賣好多唔同口味嘅嘢飲同糯米糍嘅小店，包括七喜話梅、火龍果益力多、牛油果糯米糍、花生肉鬆糯米糍等等，呢啲口味喺出面都好難搵到，佢之後又去咗一間咩都賣嘅舖頭，佢就話入面嘅沙爆魚肚營養價值非常高。

去到吉慶前街，有乜好嘢？佢介紹嗰間係佢小學同學細佬嘅店舖，呢間店舖有個創新菜式叫「蝦豬餅」，英文名叫「Husband（丈夫）」，無論從意思定讀音來睇，都真係名副其實喎。

到咗石仔埗街，佢話入面有一間店係用柴火蒸糯米糍同茶果，而且呢間舖頭經營多年，仲係用原本要去堆填區木料，佢就讚真係夠環保啦！

咁多小食，味道又如何呢？佢評價「蝦豬餅」係新一代大澳美食嘅「佼佼者」咁話，而茶果鋪為咗佢專登整咗個糯米糍同茶果Crossover嘅甜品，佢就大讚驚喜。咁多好味嘅小食，佢都話希望大家感受到喎。