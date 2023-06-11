政府擬建錦田南第一號用地聯用大樓　樓高13層設醫療體育設施

錦田南一帶將於2026至2028年分階段落成多個公營房屋項目，為發展配套設施，政府擬於錦上路港鐵站附近興建錦田南第一號用地聯用大樓。根據初步建議，擬建的聯用大樓樓高約13層，主要用作醫療、體育、文化及福利設施，並另設一層地庫公眾停車場，待完成相關前期工作，包括技術性評估及詳細設計後，便會向立法會財務委員會申請撥款，展開建造工程。

根據文件顯示，擬建聯用大樓佔地約7300平方米，樓高約13層，當中地下及地庫用於停車場及上落客貨區；而一樓將會成為小型圖書館；二樓至4樓用於福利設施，包括安老院舍、中度弱智人士宿舍、嚴重肢體傷殘人士宿舍及綜合職業康復服務中心等。

大樓亦會建設醫療設施及體育館。其中5樓至10樓將用作元朗地區康健中心、社區健康中心及中醫診所暨教研中心；而11至12樓剛用余康體設施，包括建一個多用途主場館、乒乓球室、健身室及兒童遊戲室等。政府表示，錦田南第一號用地聯用大樓是其中一個「一地多用」項目，希望有助配合附近公營房屋項目落成的時間，為居民提供社區設施。