狗狗誤闖機場停機坪2小時　專家指影響航機升降可能性低

香港機場發生離奇事件，昨日(10日)有狗隻誤闖入禁區範圍，並在停機坪範圍冒雨徘徊約兩小時。機管局指，事件期間機場運作大致正常，惟有市民擔憂或會影響航機安全。有學者及機師表示，事件屬罕見，但認為不涉及人為疏忽，強調機場控制中心倘發現禁區內出現異物，相關範圍會即時封閉，確保安全才解封，接觸航機或影響其升降的機會「好低」。

東網接獲市民報料指，昨早機場禁區內有狗隻出沒。據其提供的照片所見，當時正值下雨，可見狗狗形單隻影在雨中漫無目的徘徊，當時有地勤職員在附近監察，而狗狗亦被數輛地勤車輛「包圍」。機管局昨回覆查詢時表示，當日早上約10時15分接獲報告，有一狗隻通過車輛檢查閘，誤進機場停機坪範圍。局方隨即通知漁農自然護理署到場處理，並全程追蹤監察，而狗隻於下午約12時15分自行離開機場停機坪範圍，其後由機場保安人員安排交還狗主。事件期間機場運作大致正常。

東網記者今(11日)聯絡上狗主家屬張先生。他透露，工人姐姐當日帶狗狗到東涌北公園寵物公園散步，惟狗狗在「放繩」後走失。他隨即在社交平台發放尋狗資訊，有熱心市民指狗狗在機場禁區內出沒，與走失點相距數公里。他指，機場職員曾試圖上前接觸狗狗，惟狗狗細膽而東奔西走，最後自行離開禁區範圍。

理工大學航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻表示，機場車輛檢查閘與停機坪有一定距離，狗狗經閘口誤闖機禁區實屬罕見，相信可能落大天雨，令機場保安「走漏眼」，但認為事件不涉人為疏忽。他又指，機場運作有既定程序，當發現禁區出現狗狗或其他異物，地勤會即時通知控制中心並封閉範圍，清除異物確保安全後才會解封。

有機師則表示，正常情況下狗隻無可能衝入跑道，倘航班降落時發現意外，則視乎飛機與狗狗距離而作緊急應對。時間和距離許可下，機師會選擇「復飛」 (go around)，重新爬升，待地勤人員完成處理，機場控制中心發出指令才再次降落。

假如飛機降落至地面後，短時間內有狗狗衝入跑道，而飛機不夠距離加速復飛，由於速度較高，加上飛機比較重，如非緊急情況，機師不會選擇急煞飛機，避免乘客受傷；若飛機當時正慢慢滑行，則可減速後煞停。