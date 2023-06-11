車Cam直擊：私家車無視市民提醒　紀律部隊宿舍前逆線行駛

黑色私家車從紀律部隊宿舍駛出，疑誤會出口路段是雙向行駛而轉錯方向。(網上相片)

本港道路複雜，即使是老手機司機亦不時會走錯路。有網民今日(11日)就在社平交台上傳一段車Cam影片，當中見到一輛私家車從粉嶺某紀律部隊宿舍駛出時，疑因誤會出口路段是雙向行駛，司機轉錯方向造成逆線行駛。有其他車輛發現後立即響按提醒，但涉事司機無動於衷，有網民更直言本港近年多了不少「馬路炸彈」現蹤。

據網傳片段題示，涉事黑色私家車昨午(10日)3時許，從位於粉嶺樓路附近的紀律部隊宿舍駛出，惟司機右轉與片主迎面駛近，後者隨即連環響按提醒，惟對方未有察覺。片主更在貼文中表示：「明明喺單程路，出嚟都有指示喺轉左，見到佢逆線一早已經呠佢都無反應，收慢開窗同佢講佢都仲繼續向前，後面小巴再呠佢幾下先識掉頭，救命。」

其他網友看畢影片後，紛紛留言有關情況愈來愈常見，「其實而家好多人逆線行車，自己都唔知道」、「有冇懷疑自己逆線」、「呢排特別多」、「一啲懷疑佢自己人生都無」。而片主亦在留言中補充，有關宿舍的出閘口已有清楚的路牌指示，批評涉事司機當時「發緊夢」。