「麵粉伯伯」遺體未下葬公墓　熱心街坊續尋身份證盼助辦身後事

數年前曾接受《東網》訪問、在土瓜灣區內擺檔多年的「麵粉伯伯」，近日傳出已離世的消息。不過，由於伯伯去世時未有身份證明文件，有熱心街坊及網民在社交平台尋求協助，希望以助「麵粉伯伯」處理後事。至今日有關網民更新貼文提到，指在宋皇臺一條後巷發現部分屬於伯伯的家當，但惜尚未能尋獲身份證明文件。

有關貼文早前提到，「麵粉伯伯」其遺體已被葬至沙嶺公墓，但經街坊義工團隊向有關執法部門了解，伯伯尚未移送至沙嶺公墓，目前應仍留在公眾斂房，而雙方亦有共識先以尋回伯伯身份為目標。另外，義工團隊亦在宋皇臺一條後巷發現部分屬於伯伯的家當，以及整個小手作枱，唯內裏只有麵粉和製作工具，尚未能尋獲身份證明文件。

團隊重申，目前「卡關」位置主是找不到身份證明，目前有街坊消息指可能攝了在區內公屋的信箱或者小角落，以及留意一下九龍城道的天橋底，呼籲街坊們幫忙留意。

有網民早前在Facebook群組「土瓜灣之友」發文，指今年3月22日一宗發生於土瓜灣宋皇臺道的屍體發現案，相信死者正是「麵粉伯伯」劉滿先生，惟由於死者身上並無身份證明文件，加上伯伯無可聯絡之家人，被政府部門以斂房位置不足為由而安葬至沙嶺公墓。