投資騙案今年首4月1174宗　長者學生齊中招　八旬婦失910萬元

本港投資騙案趨升，在2020年至2022年短短3年間大升逾4.5倍，2022年共2,850宗，涉款18.6億港元；今年1至4月則有1,174宗，涉款逾7.08億港元，分別按年大升50%及51%。騙徒常以「低風險，高回報」作招徠，誘使受害人在虛假投資平台開戶充值，繼而呃錢，長者或未成年人士都可能成為騙徒目標。有退休八旬婦中招痛失910萬港元，其中一半更為先夫的遺產，亦有17歲中學生被騙走21萬港元儲蓄。

執法部門於2020、2021及2022共處理510、1,511及2,850宗投資騙案，宗數逐年飆升。今年首4月已有1,174宗，受害人介乎14至86歲，多涉及加密貨幣、股票及外匯投資，損失最多的受害人為54歲女會計師，墮網上情緣進行外匯投資，損失逾2,700萬港元。

人員指，騙徒沒有特定的落手目標，不同年齡及背景的市民都有可能成為受害者，他更分享其中兩個個案，其中一名退休老婦痛失910萬港元。她於去年7月在知名樓盤網站刊登廣告放租物業，並列出手提電話號碼。半個月後，有來自境外的手機號碼向她傳短訊，指自己為美國華人，任職投資分析師，將會來港工作並有意租用其單位，雙方又談到在美國及香港的生活情況，十分投契。

兩個月後，騙徒見取得老婦信任，向她推介一個投資外匯的應用程式，沒有相關投資經驗的老婦未有懷疑，依指示在該平台開戶並存入20萬港元到騙徒指定的個人戶口，翌日見到帳面迅賺一倍，不虞有詐。在去年9月至今年2月期間，分27次將890萬港元存入17個戶口。惟她於今年3月想提款時，被騙徒以不同理由拒絕，4月對方更要求她付800萬港元手續費解凍戶口，她始如夢初醒，告知家人並報案。她損失的910萬港元中，有500萬港元是先夫遺產，其餘的是畢生積蓄。

另一受害人為中五男生，他於今年4月在交友程式結識騙徒，雙方傾談幾個小時後，騙徒鼓勵他學投資，並推介一個虛假應用程式，男生依指示存入200港元到指定戶口，幾日見帳面翻幾倍，便在一日內先後5次將介乎幾千至11萬港元存入該戶口，合共21萬港元。他後來欲取回款項但不果，告知家人後報案。人員提到，該21港萬是男生的零用錢存款。截至6月8日，執法人員今年就相關騙案拘捕64人。