政Whats噏：還押黃之鋒談捉鬼論　同一旗幟下各人動機差異大

因涉及民主派35+初選涉違《港區國安法》被還押嘅前香港眾志秘書長黃之鋒，尋晚(11日)喺社交平台貼文大談「捉鬼論」，佢話即使喺同一旗幟下，每個人嘅動機、欲望同追求，即期望達致嘅自我實現，其實一直都存在相當多嘅差異，「自己人」同「鬼」呢類定形同標籤，「使我們疏於思考和理解複雜的人性」。

點解得出咁嘅結論？黃之鋒喺貼文中話喺以前嘅日子，有啲人會用最純粹最壁壘分明或正邪對決嘅二元視覺看待事態，習慣將人區別為好人同壞人；若果被歸類為「正派」嘅角色表現超出自身接受範圍，就會被貶斥為「一定係鬼」都唔罕見。佢話其實以前盛極一時嘅捉鬼論之所以流行，某程度源於有人喺睇到表現不符個人標準尺度者嘅時候，往往傾向片面咁解讀為「一定係對家派來我方潛伏搞事嘅人」；同時預設了「（特別是）自己（有私交的）人」嘅純正性同必定存有正當動機。

久而久之，佢話相信已有更多人明白「團結不分化」從來唔應該係「一句了事」平息爭端嘅萬能Key，即使係同路人，喺遭遇試煉時，其舉動令人失望、不忿、為之不齒亦可以係不下於所謂「對家的人」。佢話固然對同行嘅人所造成嘅傷害或有猶如十小辣至大辣般嘅程度分野，但對於坊間急於為種種令人失望嘅行徑搬出理由，嘗試尋找合理嘅解釋，包括「定必有難言之隱」、「本意為善」，或迴避唔講所帶來嘅負面影響，可能咁都反映人由適應、消化到從來實相就冇咁麼純粹無瑕。

佢明白每個人都有自己嘅苦衷，相較從前簡單咁將加害者同受害者區分喺兩個陣營，若仍對事態保持關心嘅話，都該意識到「受害者」同「加害者」兩個身份會有重疊嘅光境，而重在於需要突破以二元理解當前嘅局面，儘管實踐起來殊不容易。

其實，佢喺諗起舊年睇過納粹集中營幸存者普利摩‧李維（Primo Levi）著作《滅頂與生還》，所以有咁嘅感受。但點解突然提起呢本書，點解突然有感而發？睇嚟只有佢自己知。