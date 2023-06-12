調查指公務員不善變通　「勤政」僅2.72分　表現低於一般水平

政府早前通過公務員加薪方案，惟香港研究協會於今年5月29日至6月5日進行的民調卻反映公務員整體表現不似預期，整體滿意度僅2.74分，低於一般水平。當中，獲最高評分的工作表現是「推動香港融入國家發展大局」，反映了社會的趨勢，反而在勤政愛民方面，以2.72分敬陪末席，協會寄語公務員能夠排解民生憂難，以至推動香港長遠發展。

今次調查成功訪問了1032名18歲或以上市民，以了解市民對公務員表現的意見。5分滿分 公務員整體滿意度為2.74分，評價低於3分的一般水平。14項表現及能力評分中，「靈活變通」評分最低(2.59分)，9項工作表現中，滿意度評分最高的是「推動香港融入國家發展大局」(3.02分)，其餘依次為「維護國家與香港利益」、「廉潔」、「服務態度」、「團隊精神」、「責任感」、「處事公正」及「工作效率」，得分介乎2.74至2.99分。

然而，市民寄望公務員以至政府能夠「勤政為民」，此項評分卻以2.72分位列榜末，顯示整體公務員在融入國家的表現獲得市民較佳評價，而勤政為民的表現則未如人意。調查發現，5項能力評分悉數低於3分，包括「危機應對」(2.83 分)、「專業水平」(2.78 分)、「溝通協調」(2.64 分)及「國際視野」(2.63 分)，而「靈活變通」以2.59分敬陪末座。值得留意的是，「靈活變通」亦是14個評分項目中最低分的一個，反映市民普遍認為公務員日常工作最需要懂得變通。

若按薪趨調查加薪，根據薪酬趨勢調查，若公務員薪酬加幅介乎百分之2.87%至4.65%，有4成受訪者對此認為加幅「過高」，表示「適中」的佔34%，認為「過低」的佔16%，而表示「不知道／很難說／無意見」的則佔10%，反映市民對公務員薪酬調整幅度未達共識。香港研究協會負責人呼籲有關當局，進一步完善公務員管理制度，加強公務員培訓，提升公務員隊伍質素，寄語每一位公務員在工作中展現敢於擔當、不畏困難的精神，勤政為民，積極推動香港長遠發展、排解民生憂難，爭取市民的支持。