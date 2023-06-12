規劃署前署長稱高球場方案無可取替　城規會公聽會外有示威

早前政府向城規會建議，將粉嶺高爾夫球場原計劃興建公營房屋用地，暫時修訂為「未決定用途」地帶，就此城規會今日(12日)舉行公開會議，準備聽取公眾及團體就粉嶺、上水及元朗東等規劃，包括對收回粉嶺高爾夫球場部分土地興建公營房屋項目的意見和申述。有團體在會議前到場示威，表達訴求。

規劃署前署長凌嘉勤出席了今日的會議，會上他指粉嶺高球場建屋方案已經在房屋及保育等各方面作出適當平衡，符合政府對社會的承諾及承擔，亦是香港未來10年公屋供應能否達標的重要因數。他強調，目前公屋供應出現「頭輕尾重」，當局要力保首5年的公屋供應不會脫軌，否則會對公屋供應造成巨大打擊。凌又指出，規劃署建議將部分土地暫時修訂為「未決定用途」的做法並不恰當和不合理，會令相關土地欠缺明確規劃意向。而早前鄉議局提出發展丙崗村作替代高球場發展，雖然凌嘉勤並未清晰點評相關方案，惟指出目前不可能有其他替代用地，能夠符合原先粉嶺高球場的規模及進度。

而凌嘉勤亦指，留意到反對項目的意見有逾6,000份，支持意見相對較少；他形容情況是進行規劃工作的「永恆困局」。他解釋，規劃建議往往是對現有狀態的改變，既得利益者會覺得其利益受損，必定會大聲反對，反之因規劃得益的人士現階段或未知自己將會得益，因此支持聲音會較少，惟凌認為城規會不應只看到反對意見。

香港高爾夫球會會長郭永亮亦出席了會議，指高球場歷經一世紀發展已成為國際級高球賽的必選場地，是體現香港國際地位的地標，形容有如香港與國際的「超級聯繫人」。他先舉例指今年3月的「國際都會高爾夫球錦標賽」及10月的沙特阿美石油團體系列賽，又指正積極爭取明年舉辦規模較香港高爾夫球公開賽12倍、每場投資額近5億港元的賽事。郭永亮指出，要舉辦這些賽事，3個18洞球場「缺一不可」。惟他指建議發展方案，將使高球場舊球場減少8個球洞，形容等同少了一個球場，因為剩下來的球洞將不符舉辦比賽的標準，直接影響本地及國際賽事進行。

另一方面，社區組織協會數名成員在會前到場請願，要求城規會維持相關土地作公營房屋用途。該協會副主任施麗珊指出，目前有超過22萬名居民，正居於環境惡劣的籠屋、板間房、劏房等不適切居所，急需改善居住環境。施續指，高球場用地原先預計提供1.2萬個公營房屋單位，原應最快可於2029年入伙，她擔心項目未來興建的單位將會減少，令上樓時間更長。協會成員向城規會代表提交請願信後，將會於本月底出席會議表達意見。