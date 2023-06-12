涉深水埗血案謀殺3親生女　印度裔疑兇見精神科醫生今午始出庭

深水埗桂林街於本月(5日)發生的三重謀殺命案，涉案被捕的29歲印度裔婦人，事後被控3項謀殺罪。案件於上周三(7日)在九龍城裁判法院提訊，因女被告在青山醫院留醫，案件原定押後至今早(12日)再訊，惟控方指被告於今早11時才能會見精神科醫生，並於下午始能到庭，裁判官遂把案件押後至下午2時半再訊。

報稱無業的29歲印度裔女被告UR Rehman Aamina，被控3項謀殺罪。控罪指被告於2023年6月5日，在深水埗桂林街115號唐五樓1單位，分別謀殺JAMEEL Aayat Ur Rahmah、JAMEEL Raina Ur Raheema及Bibi Aafia JAMEEL。

事發當日早上，有人報案指案中3名女童受傷，執法部門遂派員到現場調查。人員到場時，發現涉案被告在一劏房內，現場一睡房木門則被鎖上，人員於是破門進入房間，赫見該3名女童昏迷倒臥床上，救援人員隨即替3名女童急救，並將她們急送明愛醫院搶救，可惜3人均證實死亡。 經調查後，執法人員懷疑涉案被告殺害自己的3名女兒，並以涉嫌「謀殺」罪拘捕她。直至昨日，該被告報稱身體不適，並由執法人員陪同下，由救護車送往明愛醫院治理，被告其後則被轉往青山醫院接受治療。

案件編號：KCCC 1494/2023