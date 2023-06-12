發展商對免地價建安老院有否吸引力　何啟明：視乎市場環境而定

本港安老院舍宿位供不應求，政府在去年《施政報告》提出向提供更多誘因，包括讓發展商免地價興建安老院舍，以鼓勵發展商在私人發展項目興建安老服務設施。有議員今日(12日)在立法會福利事務委員會上關注政府有否向地產商會了解措施的吸引力，又問到當局針對該類院舍是否有監管機制。

現時政府計劃豁免發展商繳付合資格安老院舍的地價，但發展商須承擔興建安老院舍的費用，而安老院舍落成後歸發展商所有。只要物業用作安老院舍，發展商可把物業整體出租或出售，或自行或委託機構在物業內營辦安老院， 服務收費由發展商或營辦者自行釐定。

議員管浩鳴問當局有否和發展商以及地產商會了解，單是寬免地價的安排是否有足夠的吸引力。勞工及福利局副局長何啟明回覆表示，吸引力要視乎市場環境而定，又強調政府會多管齊下去增加宿位 。

另一議員陳沛良關注政府對該類院舍是否有監管機制，以及若有家人同往鄰近住宅項目能否有優先申請宿位，方便他們照顧家人。何啟明回覆指政府有條例監管私營安老院舍，包括安老院舍和殘疾院舍條例。至於優先申請宿位則因為私人營運所以未有安排。

由安老院舍宿位嚴重短缺，議員江玉歡則要求政府交代私人院舍未來需要多少個宿位。何啟明指安老發展藍圖中已訂明希望在2051年前有12萬個資助和社區安老宿位，而目前供應達成約一半。