黑幫中人壟斷香港仔魚市場生意　同門與壹傳媒黎智英私交甚篤

本地黑幫長期壟斷香港仔魚市場海鮮批發生意鏈，操控魚市場海產價格及供應量，引起執法部門的關注並多次掃場。近日香港發生的斬人事故，背後亦不乏該黑幫人馬的身影，當中黑幫人物「阿松」賺取巨款後，更染指本地及澳門賭檔生意，其同門「刀疤剛」，2014年佔領行動期間，與現時已身陷囹圄的壹傳媒黎智英過從甚密，疑曾從中收取巨額報酬，並藉此接觸泛民中人，為自身撈取政治本錢，從中漁利。

搭上黎智英的「刀疤剛」已年屆60歲，是黑幫「和合圖」已故話事人「阿肥」的門生，在江湖刀光血影中打滾多年，案底和身上傷痕均纍纍。2014年佔中期間，「刀疤剛」是黎智英的座上客，多次拜見黎與其密斟，若黎需要離開佔領區，「刀疤剛」亦會貼身護送，為其殿後把風，直至黎抵達分域碼頭街登車安然離去。佔中展開後，據悉，多個黑幫收近3,000萬港元巨款捲入佔領行動，「刀疤剛」背後的「和合圖」便是其一，主要用來召集青少年到佔鐘區助威。

染指佔領行動後，「刀疤剛」借助泛民黨派的政治資本，借勢參選筲箕灣東濤苑立案法團，最終成功當選為委員。「刀疤剛」同門「阿松」亦在香港仔魚市場壟斷海鮮批發生意鏈，賺得盆滿缽滿，其業務其後延申至本地非法賭檔、澳門賭廳及賭船，甚至有泛民派系的執委牽涉其中。「阿松」的朋黨亦曾借政治投機漁利，一度出任黃店打理人，最終因拖欠員工薪金、「穿櫃桶底」及捲入桃色糾紛而告吹。