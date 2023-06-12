涉公主道私家車遇查亂撞突圍　男子被控販毒危駕等5宗罪8.7再訊

上周六（10日）有市民報案，指發現有套上假車牌的「影子車」沿九龍塘窩打老道行駛。其後，多輛警車包抄追截，對方疑察覺行藏敗露，踩油飆逃至何文田公主道遭車龍阻擋並企圖突圍。兩名執法人員在危急下先後鳴槍，私家車失控撞欄，司機終就逮。經調查下發現車上有懷疑為霹靂可卡因的毒品。被告最終被控販毒及危險駕駛等5罪，案件今早（12日）於九龍城法院提訊。裁判官按控方申請，把案件押後至8月7日再訊，以等候就檢取毒品提取化驗所報告。辯方替被告申請保釋但被裁判官拒絕。被告將於6月20日再解往法庭作保釋覆核。

25歲的被告李樂晞報稱任職倉務員。被告分別被控販毒、危險駕駛、偽造文件、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險共5罪。身穿印有白色字的黑色風褸的被告，於應訊時在犯人檻內不時左搖右擺且四處張望。

控罪指被告於2023年6月10日在紅磡公主道99號紅磡警署外近燈柱AA8953，非法販運危險藥物、危險駕駛一輛私家車、意圖欺詐而使用文件，即該涉案私家車的前後車牌、並沒有所駕駛車輛所屬車輛種類的駕駛執照及第三者保險保單而駕駛該汽車。

案件編號：KCCC 1544/2023