女警涉超巿偷水果凍肉開審　保安供稱目擊被告將物品放進環保袋

一名女警在休班到荃灣一百貨公司的超級市場「掃貨」，期間涉嫌悄悄把總值700多元的水果和凍肉收入環保袋，未付錢就離開。有保安員揭發事件。女警被控一項盜竊罪，她不認罪，案件今日（12日）西九龍裁判法院開審。保安供稱，親眼目擊被告將物品放進環保袋，再把袋口打結。後來截停被告後，對方就說「一時唔記得畀錢」。

30歲被告吳詠恩，報稱任職警察。她被控於2022年11月4日，在荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」，偷竊兩盒藍莓、一盒牛排、一盒新西蘭羊排、一盒新西蘭羊架、兩盒急凍蝦及一包魚柳，貨品總值786.2港元。據姓楊女便衣保安員作供指，事發當日下午1時許，被告把3枝芥花籽油放進購物車，之後將有公司招牌和價錢牌的物品放到藍色環保袋，再將袋口打結。楊覺得奇怪，遂尾隨被告，「睇佢會唔會畀錢」。

楊憶述，結果被告去付款區，沒把環保袋內貨品拿出，僅付了購物車上3枝芥花籽油的錢，並將上述芥花籽油放到白色手提袋，然後揹着手提袋，手提藍色環保袋離開。楊緊隨其後，直至被告推開如心廣場玻璃門，楊上前截停被告，並出示工作證件表露身份，說環保袋內的東西未結帳。被告說「唉呀，一時唔記得畀錢」。楊邀請被告到保安室，再要求被告將環保袋內貨品逐一拿出。楊指，她近距離望着被告將環保袋打結，當時燈光充足，沒有遮擋。辯方向楊指出，被告被截停後，曾說「唔好意思，無為意，我即刻返去畀返錢」。楊思索片刻後表示同意。

案件編號：WKCC 72/2023