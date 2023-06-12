中大研血液內中性粒細胞具抗癌力　成果有望轉化新免疫療法

肺癌是本港癌症個案的頭號殺手。香港中文大學醫學院的最新研究發現，血液中最豐富的免疫細胞「中性粒細胞」在肺癌中擔當重要角色。團隊成功通過基因編輯技術大幅提升人類中性粒細胞在腫瘤中的抗癌能力，在實驗小鼠身上已證實中性粒細胞作為新一代抗癌免疫療法的臨床潛力，有望突破現有療法的障礙。

中大醫學院指出，中性粒細胞是人類血液中含量最高的白細胞，主要為身體抵抗微生物及病毒的侵襲，但它在癌症的作用仍有待發現。近年，有研究指出中性粒細胞是肺癌微環境中主要的免疫細胞成員，與癌細胞擴散及耐藥性有莫大關係，意味着在腫瘤微環境中，有一種尚未確定的機制抑壓着中性粒細胞的抗癌活動。

中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授鄧銘權指出，中性粒細胞從血液進入腫瘤後，基於一種未知的機制，其角色與功能會因微環境而改變，導致中性粒細胞出現抗癌N1或促癌N2的狀態。團隊可以通過最新的單細胞生物分析技術，探究中性粒細胞在肺癌微環境中的動態變化及調控機制，藉此找出能有效增強病人抗癌免疫力的臨床方案。

中大醫學院病理解剖及細胞學系系主任杜家輝補充，本研究衍生出首項發明專利，運用基因編輯技術成功從人類血液大量製造出抗癌中性粒細胞。杜續指，它們有效抑制人類非小細胞肺癌的體外及體內生長，揭示中性粒細胞發展為新型免疫療法的可能性，團隊希望能進一步將研究成果轉化為安全且有效的新一代針對實體癌的免疫療法。