24歲男襲擊女友罪成囚6周　另涉走犯案被控誤導警務人員

西九龍裁判法院今年4月發生懷疑「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候還押期間，疑與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。兩人之後被捕及起訴，此案會在6月21日在區院提訊。就着襲擊女友案，姓林男子早前承認一項襲擊罪，今（12日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官指，案中暴力情節不算輕微，被告攻擊事主頭部，即時監禁是唯一判罰選項，終判被告入獄6星期。

報稱無業的24歲被告林景浩，在本案中承認一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指他在2023年4月9日在旺角福全街富邦大廈一單位內，襲擊一名姓葉女子。案情指，事發時被告與葉是情侶關係，當日他們因感情問題發生爭執，期間被告出拳打女友，令對方頭、肩受傷。被告警誡下承認因一時衝動犯案。辯方今進一步求情指，女友已經原諒被告，冀法庭輕判。

至於「掉包」案方面，林景浩被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許陳樹華謊報他的身份為林景浩，以誤導警務人員何素強。同案涉嫌販毒被告是37歲售貨員陳樹華，陳樹華被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，與林景浩交換身份，以誤導警務人員何素強。被告另外被控於同年4月10日至13日，在香港身為警員陳偉鴻合法羈押下的人，從該警員的合法羈押中逃脫。

案件編號：案件編號：WKCC 1492、1572、1606/2023