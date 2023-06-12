黃色巨型橡皮鴨「復活」重游維港　市民憂天熱再變「片皮鴨」

兩隻來港展出的黃色巨型橡皮鴨，原於添馬公園對開維港海面暢泳，惟其中一隻早前因氣溫過高因而要「放氣」。直到今早(12日)約10時，一艘船隻載有完成充氣的黃色「片皮鴨」到達維多利亞港。主辦方職員將黃鴨小心翼翼地放去水上，並以4條長繩將其固定，隨後有人潛進水中再次充氣，約在中午12時31分時，該「片皮鴨」恢復巨大的原型，重新回到海上暢游。

有市民表示，因為2013年已曾與「黃鴨」打卡，今天見到兩隻巨鴨，由孤獨游香江變回鴛鴦戲水，感到愉快，認為是好事成雙。有其他欣賞人士指出，黃鴨在童年時候陪伴很多小孩，認為是另一種回憶。首次欣賞巨鴨的市民Vincy則表示，早前突然少了一隻巨鴨展出，今天特意前來碰碰運氣，留意「片皮鴨」是否已重新充氣，直言，兩隻巨鴨在維港游泳會較一隻好。不過，近日天氣酷熱，她擔心巨鴨再次因天氣問題，而再一次需要「放氣」，因此就盡快前來欣賞。

荷蘭藝術家兼負責構思黃色巨型橡皮鴨的霍夫曼指出，自己曾與巨鴨一同遊歷地球不少地方，認為展示巨型橡皮鴨亦有挑戰性，其中最大挑戰為天氣因素，直言在氣候炎熱時，即使是巨型黃鴨，也需休息。他認為，不少網民寫出具創意的字句，對此十分感動，又令他感到本港社會氣氛的活力和本地人具創意的思維。