巴漢涉梯間姦14歲少女　陪審團一致裁定罪成　還押至6.29判刑

巴基斯坦裔男子被指於前年底在長沙灣向一名14歲女生搭訕，並帶她到一屋邨內的梯間涉嫌作出性侵行為，他先躺在女生大腿上，再撫摸及吻她胸，繼而將她強姦。女生在疑遭強姦前後均曾以手機向友人發訊息求救，但直至事發後逾2小時，她才能與友人見面。巴漢事後被捕，被控1項強姦罪，被告否認控罪，案件經開審後，高院陪審團於今早(12日)10時許退庭商議裁決，在商議約3個多小時後，一致裁定被告強姦罪成。法官決定先提取被告的背景報告及事主的創傷報告，並把案件押後至6月29日判刑，期間被告須還押。

現年23歲被告Iqbal Asif(洛阿士)，被控於2021年10月22日在長沙灣邨附近的樓梯強姦當時14歲女童X，X現已15歲。據X在錄影會面稱，事發日下午約4時，途經長沙灣邨附近天橋時，被告從她對面經過，其後轉身尾隨她但她當時沒有留意，其後X到該邨公園的長櫈坐下，被告則坐在另一櫈上。被告及後坐在X旁，中英夾雜稱想與X交朋友，X及後與被告交談。二人其後先到元洲邨平台花園及後走到一樓梯間坐下再傾談，被告向X自稱17歲。

X續指，被告當時躺在她大腿，及後壓着她並把手伸進她衣服內撫摸其胸及下體。X稱不可以這樣交朋友，被告卻稱這是其交友方式。X指其後被告褪下兩人的褲，並壓住她以陽具插進她陰道及推高她衣服啜其乳房。X稱感覺「好唔舒服，好污髒及好驚」，被告亦曾吻她嘴，X稱因被壓住未能反抗，被告最終在她陰道外射精。

控方案情續指，X於梯間與被告傾談時及疑遭強姦後，均曾向其友人發訊息求救，更曾把被告頭躺在她腿上的相片及片段發給友人及註明「變態」，又發出寫有「絕望」的貼圖。被告與X離開公園後一直捉住她手臂一起行，及後X稱要見朋友，最終成功離開被告，並於約晚上8時半與友人會面，友人再轉告X母親報案處理。檢驗下，X的內褲及陰道驗出精液痕迹，與被告的基因一致。執法人員利用X的手機約見被告並於翌日凌晨拘捕他。被告否認曾與X發生性行為，又稱在天橋上是X主動向他拋媚眼，雙方只曾在梯間聊天。

案件編號：HCCC 197/2022