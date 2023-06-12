律政司申禁制令限制傳播反修例歌曲　排期7.21再訊

有關反修例歌曲《願榮光歸香港》(Glory to Hong Kong)近年於各個不同平台傳播，律政司司長於上周一（5日)入稟高院申請禁制令，禁止有意傳播該歌曲的公眾人士繼續在網上或任何平台傳播該歌曲，案件今午（12日）於高院作指示聆訊。高院法官陳嘉信聽取原告方陳詞後，批准控方於政府、律政司、警方網站及於灣仔分區警署等張貼告示，知會擬答辯人接收相關入稟令狀文件。法官亦定於7月21日開庭處理有關禁制令事宜。

原告是律政司司長，被告是從事相關禁制行為的任何人。據入稟狀指，原告要求法庭頒發禁制令，禁制被告在意圖煽動他人犯分裂國家罪，違反《港區國安法》第21條，以及在能構成上述煽動的情況下；或在具《刑事罪行條例》第9條所界定的煽動意圖下，以任何方式（包括在互聯網及／或任何可供網上取覽的媒介及／或任何基於互聯網的平台或媒介）廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，不論是其曲調或歌詞或曲詞 （包括有關歌曲的改編本，而其曲調、歌詞及／或曲詞實質上與有關歌曲相似者），尤其是主張把香港從中華人民共和國分離出去。

原告亦禁制被告以任何形式發布該歌曲，意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條，致令其相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌；或使人聯想到香港特別行政區是一個獨立國家並擁有其本身的國歌。

此外，原告亦要求禁止被告協助、促使或教唆他人參與上述行為，或者故意授權他人參與相關行為。入稟狀同時附上列表，指禁制令包括列表上的物料，被告或任何人須立即採取行動，停止傳播《願榮光歸香港》的行為。該列表中有32條與《願榮光歸香港》有關的Youtube影片連結，包括其MV、純音樂影片，以及不同語言的版本等。

案件編號：HCA 855/2023