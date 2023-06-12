黃鴨「現身」昂坪360　與乘客賞美景留倩影

巨型黃色橡皮鴨除了「打孖上」重現維港，於大嶼山亦會見到黃鴨蹤影。昂坪360推出黃鴨主題纜車車廂，供乘客拍照「打卡」，亦布置部分車廂成泡泡浴主題纜車，令乘客恍如置身浴室與黃鴨同搭纜車。

繼黃鴨早前快閃天壇大佛，於對出長長石階與大佛合照後，今日(12日)起又有「空中飛鴨」陪伴大佛。昂坪360將兩架纜車車身貼上橡皮鴨圖案，即日起至本月25日，市民可以在乘搭纜車，往返東涌及昂坪途中與黃鴨隔空「打卡」。

此外，他們又準備了3架「泡泡浴主題纜車」，纜車底部變成浴缸，上有小黃鴨，乘客恍如於與小鴨共浴，市民可以與小鴨共浴至9月3日。而昂坪市集的圓形廣場亦設有闊約4米、2米高巨型透明浴缸，內藏數千隻橡皮鴨，未能乘搭主題纜車的乘客都能到裝置拍照留念。

昂坪360董事總經理劉偉明表示，樂見開關復常後到訪的海外賓客數目有明顯增長，其中五一勞動節及佛誕假期的訪客量錄得正面增長，個別日子的整體訪客數量更回復至疫情前70%至80%水平。

纜車公司同時慈善義賣1,000隻橡皮鴨，收益將全數捐予鄰舍輔導會，支持其家庭、青年、安老、康復、社區發展、教育及醫療服務，為基層家庭送上關愛。昂坪360早前派出義工隊聯同鄰舍輔導會共40多位，將近5,000隻橡皮鴨齊齊整整地，布滿天壇大佛前的長長石階，與大佛合照。