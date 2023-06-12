跑馬地警署縱火案　5被告否認妨礙司法公正等罪

跑馬地警署於3年前被人投擲汽油彈，事後有6名男女被捕，被控縱火等罪。案件原定於今日（12日）在區院開審，但其中1名44歲男被告承認兩項縱火罪，法官把其判刑押後，以待其餘被告的案件審結。該5名被告則否認縱火及串謀妨礙司法公正等罪，案件今開審。

被告依次為駕駛導師甘偉達（44歲）、售貨員倪永聰（23歲）、髮型師區躍南（22歲）、送貨員黃浩程（18歲）、售貨員倪炳楠（20歲）及售貨員丁鳯霞（43歲）。首4名被告同被控兩項縱火罪，指他們於2020年3月30日在跑馬地警署外，無合法辯解而用火損壞屬於陳司橋的一輛私家車；及跑馬地警署油站旁地面、油缸天花和電力分站。倪炳楠另被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他在5月26日在灣仔交加街6號地下保管或控制毛巾布碎、32支石油氣瓶、1罐噴漆天拿水、1樽天拿水及1罐白電油等。他與其母丁鳯霞另被控於同日同地串謀妨礙司法公正，摧毁與刑事調查有關的證據。

甘偉達承認兩項縱火罪，其餘被告則否認全部控罪。甘承認的案情指案發當日凌晨約2時，跑馬地一帶並無示威活動，有警員看到桂芳街和春勝街交界有火光，隨後3枚汽油彈被投入警署內，警署油站旁地面、油缸天花和電力分站等起火，事後留有燒印，警署內亦留有玻璃碎和布碎。停泊在警署外的一輛私家車左側後方和左後方車輪有被火燒毀痕跡，車輪旁有玻璃碎，車輛維修費用約3.8萬港元。 甘被指駕駛私家車接載3名男子到警署外，待3男向警署投擲3枚汽油彈後，再送3男返回北角及各自離開。

案件編號：DCCC 124-125/2021