公務員事務局擬開5職位　葉劉：唔好咩都請退休警　太清一色

公務員事務局擬在2023-24年度開設5個首長級常額職位，涉及每年平均員工開支總額約為1500萬港元。立法會人事編制小組今（12日）審議有關建議，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀質疑是次加位均是在訓練主任職系上增加高級職位，指若開放招聘時要請不同人才，不要凡有職位就聘請退休警務人員；亦有議員詢問如何確保公務員不會以工作為由推搪訓練，及會否要求公務員完成指定課程後才允許他們晉升。

該5個首長級常額職位分別為在公務員學院假設高級首席訓練主任、首席訓練主任、助理首席訓練主任、首席行政主任；及在一般職系處開1個首席行政主任。葉劉淑儀指是次加位主要在訓練主任職系上增加高級職位，質疑是否該職位人才流失嚴重及會否公開招聘高級首席訓練主任。公務員事務局局長楊何蓓茵回應指並不嚴重，惟訓練主任職系多年來未有在入職職級上做招聘，葉劉續指留意到最近很多部門的公開招聘會聘請退休警務人員，無論是競委會、食環署等，強調政府「唔好凡有職位都係請剛退休嘅警務人員」，指此舉「太清一色」，考慮到訓練範圍廣泛，建議當局要聘請不同範疇的人員。

議員黎棟國質疑如何確保公務員接受培訓，避免他們以工作原因推搪，又詢問當局會否要求公務員完成指定課程後才考慮晉升。楊何蓓茵指現時會要求試用期公務員一定要上完課程才可以轉為常額，並會在3年內完成進階課程；目前也有75%的首長級公務員去國家行政學院進行培訓培訓，之後政府會要求百分百完成；至於中高級公務員也會建議要上課後才可晉升首長級職位。

另外，議員陳家珮詢問如何建立公務員以民為本的服務文化，當局回覆指會在「心態上」培養，現時所有訓練項目均圍繞心態進行，以內化觀念。