田北辰質疑港協有「免查金牌」 促管治小組向立會交報告

早前審計署長報告批評港協暨奧委會涉多項運作問題。立法會民政及文化體育事務委員會今日（12日）討論體育政策及推動本港體育發展時，有議員質疑港協是否有「免查金牌」，亦有議員關注全港性社區體質調查間距太長，要求考慮加密調查。

議員田北辰指審計報告列明港協工作有不少紀律、財政問題，政府有否檢討港協管治工作，又質疑港協是否有「免查金牌」，無論審計署有何批評，體育界出現各樣問題都不會查。他指港協早前就成體育總會機構管治小組，處理屬會管治問題，要管治小組在工作完結後到立法會交代報告。

文化體育及旅遊局副局長劉震承諾港協會在年底前去立法會提交報告。體育專員鄭青雲則回應指港協就審計署批評，已完成相關改善措施，並已向帳委會提交進度報告。田北辰續追問政府監管港協是否單靠「自我監管」，鄭青雲回應指政府有詳細審視進度報告，滿意報告內容。

政府早前進行全港社區體質調查，議員吳傑莊和鄭泳舜期望政府可以加密舉行時間以貼近實際情況。鄭又認為教育局需要改革中小學課時，讓學生可以接觸更多體育活動。劉震回應指會研究會否加密進行體質調查，又承諾會與教育局溝通。

另一議員陳仲尼指，外地會吸引不同的體育明星如美斯，到當地參加比賽，問到政府能否聘請體育明星來港比賽帶動體育氣氛。劉震回覆指當局努力推動香港成為盛事之都，去年亦有舉辦桌球精英大師賽，日後都會邀請大師來港參加活動。鄭青雲重申政府已改善M品牌計劃，若然有知名勁旅來港表演將提供資助。