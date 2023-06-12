推起火垃圾車燃點採樣亭帳篷　運輸散工囚26個月

任職運輸散工的男子疑因不滿政府防疫措施，去年2月把正着火的垃圾車，推向大圍新翠邨的流動採樣檢測站的採樣亭，最終帳篷被焚毀，無人受傷，涉案男子當場被捕。他早前承認一項意圖縱火罪，押後今日(12日)在區院判刑。法官考慮到被告認罪及其精神狀況，判他就本案入獄24個月。另被告違反緩刑令，法官下令緩刑令中的2個月分期執行，即總刑期26個月。

涉案28歲被告潘海鳴，前年因襲擊兩名護老院職員被判監禁4個月但緩刑3年，他於緩刑期間干犯本案。本案中，他被控於2022年2月12日，在大圍新翠邨足球場無合法辯解而用火損壞一輛垃圾車，以及檢測站內的一塊帳篷帆布。

案情指，當日下午，被告把一輛正冒煙垃圾車推向採樣亭，內有職員正進行採樣，當時尚有一名女士及一名小童在內。被告用止汗劑噴向垃圾車令火勢更猛並大叫：「走呀，你哋走呀。」垃圾車被推到，亭內帳篷被燒毀，內裏的人士逃離現場，被告被其他職員制服。事件沒有人受傷，但因垃圾車及帳篷損毀，損失約1,200港元。被告被捕後，聲稱不滿政府防疫措施。

案件編號：DCCC 572/2022