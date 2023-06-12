香港仔魚市場買香螺煮食　六旬翁疑麻痹性貝類中毒

踏入初夏，又到食海鮮的時候，不過在烹煮時要小心處理。一名68歲男子昨日(11日)在家中食用香螺後，在約10分鐘後出現口腔及四肢麻痹、嘔吐及腹瀉。衞生署衞生防護中心今日(12日)表示，患者懷疑麻痹性貝類毒素中毒，他情況穩定，毋須入院。初步調查顯示，有關香螺購自香港仔魚類批發市場一海鮮檔，防護中心及食物環境衞生署正進行調查。

麻痹性貝類毒素症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痹、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退，惟嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

防護中心提醒，麻痹性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除，市民如出現類似病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。要減低貝類中毒風險，市民應向可靠及持牌的海鮮店舖購買貝類；在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液；每次進食較少分量的貝類；及進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。