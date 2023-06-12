車Cam直擊：迴旋處內圈夾硬切線　司機不滿後車響按舉中指

本港不時有司機為貪一時方便，違反交通規則胡亂切線、掉頭(U-turn)。有網民今日(12日)就上傳一段車Cam影片，見到車主當日尾隨一輛銀色私家車，惟兩車在交匯處疑有誤會，私家車司機迴旋處內線夾硬切線，險與片主座駕相撞。司機後來疑不滿片主多次響按，一度在前方急停，險象環生。其後又從車窗伸手朝後方「舉中指」，其駕駛態度引來大批網民謾罵。

事發於今早近7時半，據網傳片段可見，片主一直在銀色私家車後方，兩車路線相同，駛至機場商業大樓附近的機場南交匯處時，兩車均欲向暢連路方向駛出，惟銀色私家車打燈切線左轉，直接貼近片主座駕，對方車身險與片主的車頭擦撞，後者見狀連忙減速煞車，並多次響按以示不滿。未料，銀色私家車在駛入暢連路後，突然在片主前方急停，司機最後朝片主做出不雅的手勢。

不少網民看畢影片後，紛紛批評銀色私家車的司機，「好多人唔識行迴旋的，任由發揮」、「硬cut 可以告」、「cut完之後仲無故停車」、「硬cut可以忍但舉中指唔可以，態度問題」。不過，事件再次引起網友們對「迴旋處」及「螺旋處」的正確駕駛方法，但有網民強調注意安全為重，「其實佢有打燈cut線冇乜問題，揸車好多時大家禮讓吓就少意外發生」。