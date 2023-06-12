外媒指更生計劃是向在囚少年洗腦　懲教署強烈譴責失實

時值反修例事件4周年，美國《華盛頓郵報》報道，指有青少年政治犯在獄中接受去激化活動，例如學中式步操及心理輔導等，過程有如每天24小時在洗腦，又引述前懲教人員稱，「去激化」目標是向他們製造無望感，令他們不敢參加社會運動，甚至令在囚者感到無望，離開香港，懲教署署長去信外媒，強烈譴責有關文章內容帶偏見及失實，甚至是詆毀懲教署，該署強調，青少年囚人士是自願參加更生計劃。

該報道將懲教署的「去激進化」計劃和新疆再教育維吾爾族穆斯林相提並論，並稱採訪了多名前青少年囚犯和曾被關押在成人設施中的囚犯，而他們都是因反修例運動而被捕的。報道指，青少年每天都要練習中式步操及心理輔導，目的是令他們承認過去的極端行為，並會對他們進行嚴密監視和懲罰。被訪者稱是想磨滅鬥爭意志，又指在獄中的生活被針對、壓迫，令他們被迫保持沉默，形容是每日24小時在進行洗腦。

文章引述，有前懲教署職員指，「去激進化」的最終目標是在囚犯中製造出無望感，令抗爭者不敢參加社會運動，甚至對香港感到絕望，而想離開香港。此外，有已出獄的被訪者聲稱，出獄前一年已有國安處人員聯絡，當中會試探你會否「篤灰」，出獄後有何計劃等，又會扮作友好，試圖套取更多說話。

懲教署署長黃國興去信該外媒，強烈譴責有關文章帶有偏見和不真實，指斥文章是詆毀懲教署。信中指，署方提供的更生計劃，旨在為在囚人士提供反思和學習的機會，並推廣守法和包容的價值觀，目的是他們獲釋後能夠重過健康生活。信中指出更生計劃是想幫助年輕人擺脫激進思想並建立積極價值觀，具有良好意圖，駁斥文章暗示有意圖壓製或灌輸參與者的想法，這是荒謬的。

信中強調，有關的更生計劃是自願參與的，絕對沒有強迫在囚人士參加。又指 出，愈來愈多的涉及更生計劃的在囚人士，能夠成功重返社會，即證明計劃的價值和有效。最後，嚴正指報道抹黑有關更生計劃是政治控制和破壞人權的工具，完全是誤導、不負責任和荒謬，又指懲教署製造絕望感，是毫無根據和可恥。