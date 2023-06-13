適逢工匠魯班誕將至　250名學生一同參與基建橋樑模型比賽

基建建設佔社會經濟發展一個重要席位，談到建設，不難讓人聯想到魯班，他是中國古代其中一名傑出的工匠及發明家。適逢「魯班先師寶誕」將至，香港專業教育學院工程學科、香港建造商會、香港工程師學會及香港理工大學建設及環境學院土工及環境工程學系，合辦第17屆「中學基建模型創作比賽」，參加者來自33間中學，合共250位學生，分别組成55隊參賽。 另外，獲選組別更有機會參加下月8日於香港專業教育學院 (青衣)舉行的「橋樑模型靜力荷載抗壓測試」，並有機會獲得各類獎項。

香港建造商會表示，學生於早前橋樑模型製作日中，學習橋樑結構以及設計和搭建的不同力學原理，每組學生可運用大會提供的36條木條及2支黏合劑，各出奇謀自行構思設計及製作橋樑模型。通過初賽靜力荷載撓度測試的首24支隊伍，將晉身下月8日決賽挑戰靜力荷載抗壓測試，決賽時間由早上9時至下午1時，參加者一同角逐「最高荷載獎」、「最佳承托效益獎」、「最佳外觀獎」，以及「全場總冠軍」等獎項。

負責導師表示，學生能有機會活學活用，親自實踐應用於過去幾年疫情嚴峻時網課所學的理論，表現非常興奮投入。學生在構思設計時，需應用不同的工程科學和數學理論及概念，例如：幾何學理論、桁架設計、力學及結構分析等，然後以有限的材料資源和時間，構建橋樑模型，並確保橋樑安全堅固及足以承托荷載，過程中需要反覆實驗和修正，印象較刻板硬背公式理論深刻得多。

農曆六月十三日為「魯班先師寶誕」，是三行（泛指木工、打石和泥水行業）工人的傳統盛大節日，行內各大小工程公司均籌辦「老闆請食飯」大杯酒大塊肉慶祝，從前更會邀請藝術工作者獻技表演唱八音或木偶戲；為追思及祈求工作安全順利，三行同業更會到魯班廟進行祭祀儀式，鳴鐘響鼓舞龍舞獅，代代傳承魯班師傅的精神。