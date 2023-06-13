今年中國戲曲節　本地粵劇名伶展示武生藝術

中國戲曲節今年雲集一眾本地粵劇精英，由7月13日（星期四）起一連4日傾力演出「粵劇武生藝術專場」。著名武生演員廖國森將擔任藝術總監，聯同名伶李龍、尹飛燕、呂洪廣、陳嘉鳴、阮兆輝等演出多場有「武生王」美譽的已故名伶靚次伯的名作，為觀眾提供一覽粵劇武生藝術精妙之處的絕佳機會，詳情可瀏覽中國戲曲節網頁。

武生戲着重唱唸、做功和關目運用，須有紮實的功架。粵劇中的武生，多扮演中年或老年人，掛鬚演出，故又稱「鬚生」。不少武生會運用耍鬚功（髯口功）表達角色情緒，唱腔則常用「霸腔」（又稱「大喉」）及「肉帶左」腔，蒼涼渾厚，別具韻味。

首場「粵劇武生藝術專場」先以傳統例戲《六國大封相》拉開帷幕，飾演公孫衍的廖國森將演出由靚次伯執手親傳的「坐車」功架；折子戲《王寶釧．西蓬擊掌》中的「三擊掌」亦是武生較常用的表演程式，用來表現父女感情決裂；《包公夜審郭槐》的包公（花臉）以武生應工，展示多種架式和沉穩聲腔。次場《龍鳯爭掛帥》中〈葬馬〉場口，近二十年已絕少在粵劇舞台上演，今次將會讓整段排場重現觀眾眼前，呈現角色須忍痛斬殺愛駒、葬於懸崖之下的細緻演繹。第三場上演的經典劇目為《碧血寫春秋》，當中〈逼子上馬〉及〈殺子〉場口皆由武生擔演，重現當年靚次伯親自排演的介口動作。最後一場的《十奏嚴嵩》則重現由武生飾演的嚴嵩，其中在公堂上的一幕，嚴嵩需一邊配合鑼鼓，一邊做出虛擬端坐交椅的技藝，展示演員紮實的腰腿功。