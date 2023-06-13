分階段開放安達臣石礦公園遭拒　議員促露天劇場加上蓋

立法會工務小組委員會今日通過斥資近7.5億港元興建安達臣道石礦公園項目，稍後提財務委員會審議。小組委員會主席議員盧偉國質疑公園的露天劇場無上蓋，要求政府加建以為市民遮蔭擋雨，指地區組織經常有活動，若無上蓋則不能應付驟變的陰雨天氣。他指既然當局已經投入了這麼多金錢，不如投入多啲一次性建成，相信市民都樂見，如果日後加建成本或會更高。議員龍漢彪亦附議，相信財委會不會吝嗇該項成本，他還建議擴大多用途場地使用場景，不局限於某項運動，以物盡其用。

議員謝偉銓提出分階段開放公園供市民享受遭拒。 當局回應由於雨水天氣較以往更多，一定程度上會拖慢進度，加之安達臣區地形複雜、設施多，3年工程期已經好進取，分階段開放恐阻遲工程進度。謝又指出公園可與附近的垃圾收集點和回收便利點協同發展，不要「各有各做」。

安達臣道石礦場項目有約10730個住宅單位，供約30000人口居住。立法會通過礦場公園的撥款建議，項目預計於2023-2026年間分階段落成，毗鄰觀塘安達邨及安泰邨，佔地8.5公頃，有包括單車公園、寵物公園、露天劇場、足球場等康樂設施供市民使用。

另外，小組委員會亦通過香港科技大學興建科研大樓、荃灣德士古道聯用綜合大樓的撥款建議。科大科研大樓預計花費8.35億港元，選址清水灣本部，計劃興建1座高8層的建築，提供實驗室和研究設施，用於研究合成生物學，預計可供300名教職員和研究員使用。議員林振昇擔憂落成3至5年後，科創人員增多，大樓難以容納；議員尚海龍則擔憂香港獨立發展相關設施最後會浪費資源，要求當局統籌重複投資的設施，規劃好資源使用。議員楊永杰提議修改大網圖，预留加建的空間，為未來發展創造空間。主席盧偉國回應如果申請修改大綱恐會造成項目延遲。

至於荃灣德士古道聯用綜合大樓，估計耗費2.41億港元興建一座3層高的大樓，設置1個450個座位的社區會堂、1所提供100個名額的幼兒中心及1間長者鄰舍中心分處，以應付社區設施需求。有議員關注大樓沒有規劃公眾停車位，會引起市民不便，要求於正門設置上落車位，另有議員提出加高層數，以容納更多設施。