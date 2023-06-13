政府無列明受限電動可移動工具種類　「風火輪」或不合規

政府計劃下半年修例，容許電動可移動工具，如電動滑板車、單輪車等在指定單車徑行駛。運輸及物流局向立法會提交文件，需符合速度、重量、大小等限制，以及安全要求，不過沒有列明哪一種工具合規。一直備受爭議，俗稱「風火輪」的電動單輪車合規成疑。有專家認爲「風火輪」不符合安全要求，變相禁止「風火輪」在路上行駛。惟便攜式電動車總會卻認為，「風火輪」只要符合安全要求就可以在路上行駛。

香港汽車會會長李耀培指，俗稱「風火輪」的電動單輪車沒有白燈前燈，紅燈後燈等裝置，不符合安全要求，市民亦不可以加裝任何裝置，政府變相禁止「風火輪」在路上行駛。他相信政府沒有列明哪一種電動可移動工具可以在路上行駛，是要保留日後這些工具出廠時，已經符合政府建議技術和安全要求的可能性 。

不過， 香港便攜式電動車總會創會顧問嚴丞翊就指，除了改裝煞車系統外，加裝前後燈不算改變車的機件，不會影響性能，相信「風火輪」只要符合安全要求就可以在路上行駛。文件提及工具須經由認可機構評估是否符合技術及安全規格，並貼上二維碼標記，方便市民及執法人員辨識。嚴估計坊間大部分現有的電動車產品都沒有有關認證，要視乎政府是否批准這些電動車補做評估。 另外，署方計劃限制電動可移動工具在單車徑行駛，嚴丞翊表示，雖然規定在單車徑行駛未能滿足電動可移動工具，作爲短途交通接駁工具的目的，但認同是一個開始，期望日後放寬至更多地點使用，包括西九文化區、觀塘海濱、離島等地方。

文件顯示，政府建議規管電動可移動工具的使用者必須滿16歲，要佩戴頭盔及不能載客，工具須獲認證，並貼上二維碼識別，確認裝有煞車系統及前後燈等，最高時速限於25公里，工具不超過65厘米闊、125厘米長，如超速、假冒標記或非法改裝，可被罰2.5萬元。