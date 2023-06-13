政Whats噏：立會大樓擴建　10月裝嵌組件　梁君彥盼提早完成

立法會綜合大樓正進行擴建，而11樓至14樓)係新增嘅議員樓層，仲有三角形區域，樓高10層，而未來半年擴建工程將進入「組裝合成」嘅新階段。主席梁君彥今日(13日)同秘書長陳維安等人，前往負責生產組裝合成組件相關公司嘅生產基地，實地了解組件嘅生產情況。

梁君彥話喺參觀鋼結構生產廠房時，睇到議員辦公室嘅組鋼結構組件，而喺今年10月以前，負責嘅公司就會完成生產合共286個組件，而出廠組件就會陸續沿水路、只需約14個小時運抵香港，預計今年10月起，就可以開始喺綜合大樓裝嵌。

據發展局話自2020年4月起，政府基本工程計劃下指定建築物，例如學校、宿舍、醫院同辦公大樓等項目都要用組裝合成法，當局亦已成立跨部門督導委員會，專責統籌組裝合成等高效建築嘅發展，制訂供應鏈策略，促進同內地嘅協作，發展高效建築嘅生態圈，加強香港建造業喺區內採用組裝合成嘅領導地位。

佢話綜合大樓擴建工程正正係香港同內地高效協作推廣組裝合成法嘅範例，對立法會同政府均意義重大，佢期待工程可以喺安全穩妥嘅前提下早日完成。