大坑西邨逾200戶未接納回遷　平民屋宇：盡快回覆否則當作黑戶

九龍石硤尾大坑西新邨居民等到頸都長後的重建安置方案日前終於出爐，然而方案一出仍被居民批評未有顧及「一屋換公屋」的基本訴求；惟平民屋宇有限公司就未有太多理會居民意見，今日(13日)僅稱至今仍有224戶仍未交回「住戶資料聲明書」，佔整體住戶約兩成，呼籲相關住戶盡快提交，否則將當「黑戶」處理，他們將循法律途徑收回單位。

平民屋宇發出新聞稿，表示截至昨日在不足兩周內，已有多近120戶補交聲明書，同時亦接獲不少租戶遞交回遷安排同意書，形容機構對租戶支援及回遷安排「合情、合理」。對於大坑西邨居民權益關注組要求「一屋換公屋」，平民屋宇則重申，安排租戶上樓如同在公屋輪候冊上「插隊」，有違公平原則，但可協助租戶申請過渡性房屋，讓租房有「落腳點」。

平民屋宇續指，多個過渡性房屋營運團體均對大坑西邨租戶申請入住反應正面，平民屋宇將於日內安排駐邨社工隊，為有需要租戶講解申請須知，並撰寫推薦信，以加快申請進度，讓租戶在簽署同意書前已有妥善的暫遷居所；社工隊亦為有特殊情況及社會服務需要的租戶提供協助。平民屋宇補充指，過去10日亦已派員參與多場回遷安排講解會，為逾1,000名大坑西邨住戶講解回遷安排及解答問題；並續指已按建築工程顧問意見，有信心重建單位能在全體租戶遷出後5年內，即2029年或之前完成，一旦工程延誤，亦會評估對已獲回遷安排租戶的實質影響，以合理及靈活處理方式決定相關安排。