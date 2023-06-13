建造運輸業外勞輸入下月接受申請　港府：確保本地勞工優先就業

疫情過後，隨著社會復常，本港有多個行業出現勞工短缺情況，尤其是人力較密集的行業和工種。港府今(13日)公布推行「特別計劃」，批准建造運輸業有限度輸入外勞，下月接受申請，預料兩個月內獲批。當局強調，計劃不是引入廉價勞工，推行新政策及安排時會堅持一直以來奉行的原則，確保本地勞工優先就業，外勞工資亦不可低於相關職位的工資中位數。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局會每半年向勞顧會匯報特別計劃的實施情況，審批權亦會由指定公職人員負責。他續指，計劃將再培訓津貼由5,800港元增至8,000港元，僱主需為外勞提供住宿安排，外勞亦可以居於內地。僱主申請輸入外勞時，必需經由內地相關機構核准的對外勞務企業招聘。

孫又表示，將優化現有「補充勞工計劃」，包寬放寛至26個非技術/低技術職位均可提出申請，但會保留計劃的原有重要安排，包括4星期的本地招聘等，勞工處會就每宗申請分析及諮詢勞顧會。其他優化則會加強向僱主發放申請資訊、精簡申請，以及優化諮詢勞顧會工作流程，料3個月內可完成處理每宗申請。

發展局局長甯漢豪則表示，計劃針對技術人員制定，配額上限為1.2萬人，優先考慮公營工程項目，項目價格需超逾某個指名金額門檻；私營工程則需要證明勞工短缺，輸入外勞需在指定地盤工作。至於住宿安排，當局會在指定地點，包括地盤提供工地宿舍，或將元朗潭尾社區隔離設施改建成宿舍，交由中央管理，預料住8,000人；建造業議會亦會撥款10億港元增加培訓名額，提升在職工人技能。

運輸及物流局局長林世雄稱，業界推算航空業人力需求至下年將高達1.6萬人，其中1.2萬人為前線非管理級機場員工，計劃針對10個特別嚴峻的工種，上限6,300個，申請人必須與機管局有直接合約關係；當局預料絕大部分外勞居於內地，故會要求僱主需就每名僱員每月向機管局交400港元款項，機管局則會運用該款項及自身撥款，減輕本地前線機場員工的交通費負擔。至於公共小巴及客車行業方面，配額上限為1,700個，包括900公共小巴司機配額及800個客車司機配額。輸入司機需持有等同於私家車/輕型貨車的認可非本地駕駛執照，並參加駕駛考試、完成職前課程，以及接受駕駛實習訓練。