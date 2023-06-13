凱施餅店再有分店拖欠租金　遭入稟追討逾117萬港元

早前被指拖欠薪金及強積金供款，並被業主入稟追租及要求收舖的凱施餅店，再有分店於昨日（13日）遭業主入稟高等法院追租。位於領展旗下商場及街市的4間凱施餅店之分店，被指自今年3月起一直拖欠租金等，故被領展入稟追討逾117萬港元欠租及雜費。領展亦要求凱施把4舖交吉，並就違反租約一事作賠償。

4宗案件的原告均是領展物業有限公司，被告則是凱施食品有限公司及董事蕭偉堅。入禀狀指，原告分別與首被告於2020年簽訂租約，把旗下位於東涌邨逸東商場、美林邨美林街市、大埔大元街市及秀茂坪寶達商場的4個舖位，租予被告經營凱施餅店，月租分別為9萬港元至16萬港元，另須支付雜費，次答辯人則作為租約的擔保人。

入稟狀續指，被告於2022年8月曾拖欠租金，但原告已從訂金中扣除。惟2023年3月，該4間涉案分店均拖欠租金，截至5月5日，分別拖欠租金及差餉29.5萬港元、24.7萬港元、40萬港元及22.8萬港元。原告曾去信追討但不果，遂入稟法院追討合共逾117.1萬港元欠款，被告另須支付雜費。原告亦要求被告把舖位交吉，並就違反租約一事作賠償及支付利息與訟費。

案件編號：HCA 894-897/2023