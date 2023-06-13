兩電價格貴　議員倡輸入內地電力

今年年初中電及港燈加價，按年分別增加2至4成，令市民負擔加重。有工會今日（13日）公布未來電力市場發展藍圖研究，議員陸頌雄批評《管制計劃協議》太過時，變相鼓勵兩電出錯，將市民當做「提款機」，建議引入類似港鐵票價調整機制。又質疑現時兩電準許利潤水平意味兩電固定資產投資愈大，可賺利潤愈多，且風險全部轉嫁消費者。譬如中電投資大亞灣核電廠，這邊廂花錢投資，那邊廂就加價轉嫁成本。若從內地直接買電，則不需增加機組等固定資產，抑制成本上升。

陸相信由內地買電會比現時電價便宜，且內地基建和智能化完備，可以保障供電穩定性。中短期措施方面，他建議在指定區域，譬如北部新田科技城，向內地買電；及在中部水域人工島引用第三方供電，引入新的競爭者，打破壟斷，向兩電施加壓力。

議員郭偉強則批評港燈不思進取，全部依賴石化能源，令電費飆升，促請政府加快腳步，落成將軍澳132區電力接收站，勿讓港島居民挨貴電到2035年。他還提到加強與內地電網的聯繫，穩定本港供電及輸入內地清潔能源以實現碳中和目標。

工聯會社區幹事李嘉恆指，在高利潤的情況下，兩電沒有動力發展清潔能源，促政府推出措施施壓兩電，承擔更多碳中和的責任。