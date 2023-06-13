工會對輸入外勞計劃感到失望　指當局漠視勞工界意見

政府公布建造業及運輸業輸入外勞計劃。工聯會理事長黃國表示，對政府大規模輸入外勞感到「失望」和「遺憾」，而且是在工資偏低行業、沒有改善收入待遇的情況下輸入，實際上經濟復常後部分行業的工資水平未恢復到從前，擔憂機場、運輸業的本地勞工在輸入勞工後會進一步遭到打壓，並會壓抑本地勞工的意見。他又表示對輸入外勞計劃未有具體時間表感到失望。

針對輸入計劃繞過勞顧會，黃國表示雖然勞方有參與政府決策，但希望將來政府要接受勞顧會意見，曾為勞顧會成員的議員鄧家彪表示政府此舉「唔尊重」，直言當局需要視勞工界為夥伴。議員郭偉強斥此舉「唔理想，唔應該」，而決策和實施「缺乏監管、中門大開」，又對政府放寬26個不能輸入外勞的工種可輸入兩年感到不滿，該26個工種包含送貨員、銀行櫃位、飲食業樓面等，屆時將影響所有行業，對於基層技術員工造成很大打擊。郭又指，現時搶人才包括高中低三個層面，本港畢業生「會唔會出現高不成低不就」，連「技術工都有人搶飯碗」，質問政府在輸入外勞的時候如何回應本地人才發展。

至於運輸業界方面，議員陸頌雄同樣對當局繞過勞顧會的做法表示「極度遺憾」，稱現時交通業界如小巴司機福利待遇低，其他行業的勞務公司會有各種剝削，呼籲政府不能單方面聽業界不夠人的意見，而不去解決行業問題，也建議輸入外勞後要有勞資協商機制。建造業方面，他指苛扣回佣的問題相當嚴重，議員梁子穎也指工程未有工人承包或因部分承建商知悉資方會拖欠工資而選擇不去承辦，但資方對此直接表示不夠勞工，斥政府一直只聽商界意見，當勞方意見「耳邊風」。

另一方面，商界議員林健鋒表示，政府的輸入外勞計劃是「遲來的春天」，可幫助建築業、運輸業解決燃眉之急，對於計劃繞過勞顧會，他認為不能再「議而不行」，又希望計劃細則不要再等幾個月才落實，促請當局減省行政程序，做好住宿及培訓等安排。

航運交通界議員易志明表示，香港各行各業欠缺人手是不爭的事實，稱政府現時輸入外勞的人數為行業總欠缺人數的一半，是「持平做法」，他舉例指曾有航空公司希望冬季可安排香港航線，但香港機場以人手不足為由而拒絕，認為此舉嚴重打擊香港航空地位。至於輸入外勞會否影響本地勞工待遇，他就認為「絕對唔會」，指業界本身也希望聘請更多本地勞工，而最終本地勞工人數也遠多於輸入勞工人數。

議員顏汶羽則稱政府今次「特事特辦」，未來香港人手短缺問題單靠本地培訓也難以緩解，認為輸入勞工可確保經濟向前發展。他又指，輸入外勞計劃未設時限，認為政府要以數據為依歸，定時公布不同行業的人手短缺情況，適時檢討市場人手短缺情況，判斷是否需要增加或減少輸入外勞的限額。針對輸入職業司機，顏表示政府要進一步說明如何培訓外勞司機的駕駛習慣及廣東話等，又指現時駕駛考試輪候時間非常長，短時間引入外勞司機來港考試可能會導致「滯塞」。

他建議政府輸入外勞可採用「2+2」模式，當外勞完成24個月合約後，若市場仍有勞工缺缺，可容許僱主用「加2」的方式，以減少行政程序。