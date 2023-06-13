議員倡先禁日本福島水產進口　港府稱自4月起已加強水產檢測

日本計劃在今年夏季將福島核電站用作冷卻核反應堆產生的廢水，經處理後排放出海洋。今日(13日)立法會食物安全及環境衞生事務委員會繼續討論有關問題。多名議員問及港府會否在日本當局在排廢水去大海前，禁止日本海產進口至本港，但環境及生態局局長謝展寰表示，自核事故發生後，福島位置的水產已無進口至本港，強調若日方排出核廢水，港府當採取嚴厲措施，而且今年4月已加強水產檢測。

議員葛珮帆譴責日本當局直接排放核廢水去海洋，認為此舉不負責任。她引用研究指出，當核廢水排至海洋後的7年至10年內，世界海洋生態會受到健康威脅，並通過食物鏈危害食品安全，而且不清楚日本當局實際排放核廢水的時間，憂慮會否預先排放。因此她建議，港府應在日本當局排放核廢水之前，則需禁止日本有關水產入口。謝展寰回應指出，在2011年日本福島發生核事故後，該處一帶已無水產進口至本港，而且本港在4月開始加強檢測。他又指，若在日本當局排放之前禁運日本水產，會令他們更無後顧之憂，更容易令日本排放。

在影響本港漁民生計方面，議員何俊賢指，雖然現時漁民可申請可持續發展基金獲得協助，但過往該基金處理效率低，基本上需2至3個月才可處理，建議可否預先設立一筆資金，更快支援有需要人士，應以救災心態辦事。謝認為，應好好運用現行的可持續發展基金。另外，議員鄧家彪直言，去年由日本進口至本港的漁產已達2000億日圓，高於美國，期望當局應全面禁止日本相關貨品，以展示強硬態度於日本。他憂慮若不適當回應日本，事件或在幾年後被淡化，屆時日本更大膽，擔心會否直接不過濾核廢水。謝展寰回應，當局需視乎國際原子能機構和國家評核專家完成評估，再決定禁制範圍，強調最高風險一定需要禁止。