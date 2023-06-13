議員及團體冀政府為「樂建居」質素把關　房協認頭助審查

對於政府再次推出私人參建居屋計劃，公屋聯會總幹事招國偉表示關注項目的質素情況，指現時政府封了回購單位的「後路」，在項目需要一次過推售的情況下，為避免出現滯銷情況，發展商必須確保樓宇質素，甚至為加大市民購買誘因，未必只提供「清水盤」，以增加項目競爭力。他舉例指，如第一批「應市」的東涌122區地皮，未來亦鄰近新港鐵站，相信就算現時計劃「加辣」仍能吸引私人發展商參與。

而由於「樂建居」計劃亦設有轉售限制及資產限額，情況與居屋一樣，而私人發展商未必有經濟作出相關核實安排，就此香港房屋協會表示，已初步與政府磋商並樂意在處理市民申請事宜方面給予協助，指出房協過往亦有先例，協助其他機構處理資助出售房屋的申請及資格審核工作；惟房協並未提及會否參加是次計劃，僅表示支持及指相信計劃是有助實踐「提量、提速、提效」的建屋目標，以配合市民的住屋需求。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣就指，計劃除了可以調動及發揮私人建屋力量和優勢外，亦可以紓緩房委會目前建屋的沉重壓力。但他指出，過去政府亦曾推出私人參建居屋計劃，但屋苑質素參差，現時新計劃不設回購，但認為當局仍必須在監管上把關，制定嚴謹的驗收標準，並認同政府建議發展商要委託獨立人士進行項目的驗收工作，以確保單位的質素符合要求。